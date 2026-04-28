«Венец демократии»: военкор сравнил «диктатора» Януковича и «революционера» Зеленского

Игорь Шкапа.  
28.04.2026 20:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 281
 
Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Государственный переворот на Украине 2014 года не был никакой революцией.

Об этом в эфире видеоблога Delib заявил военкор и участник Русской весны в Одессе Олег Блохин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«А там что изменилось? Вот смотрите, майдан был, лозунги диктатора Януковича убрать с его диктаторскими законами, олигархов убрать, власть народу. Где там власть у народа? Олигархи», – сказал Блохин.

По его словам, реальное изменение на Украине видно лишь в том, что она избавляется от всего русского.

«Нельзя назвать революцией, если в одной стране начинают гнобить какой-то этнос. Но это всё равно, что в Сирии сейчас алавитов или друзов начали резать. Что там революционного? Просто иногда революцией стали называть какой-то геноцид, какую-то фобию, какие-то преступления», – подчеркнул военкор.

Он добавил, что свергнутый в ходе путча Янукович в сравнении с Зеленским «не диктатор, а венец демократии».

«При Януковиче попробовал бы кто-то в открытую массово людей бусифицировать под любым предлогом, на благо страны, на безопасность. Попробовали бы так при Януковиче гульнуть, там бы воя было. При Зеленском абсолютно нормально», – резюмировал Блохин.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Венец демократии»: военкор сравнил «диктатора» Януковича и «революционера» Зеленского

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить