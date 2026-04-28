Чернобыльскую АЭС сознательно взорвали – физик-ядерщик назвал главного саботажника

Чернобыльская авария была не случайностью, а целенаправленной диверсией.

Об этом в эфире видеоблога «Историческое чтиво» заявил ученый-ядерщик профессор Игорь Острецов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Целенаправленно стремились к тому, чтобы этот инцидент совершить и развалить Советский Союз», – сказал Острецов.

Он отмечает, что ответственности избежал главный конструктор и главный научный руководитель проекта, а за Чернобыль судили только работников технических станций, отвечавших за безопасность.

«Более того, пункты безопасности даже не были включены в документы-руководство для станции, в регламент работы. Этого не было в документах», – говорит ученый, принимавший участие в работе по выяснению обстоятельств случившегося.

По его словам, «реактор был взорван специально».