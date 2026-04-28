Историк: Бомбить жилые кварталы Севастополя – старая традиция британцев и особенно французов

Удары западными дронами и ракетами по определенным разведкой НАТО целям в Крыму, наносящиеся руками ВСУ, напоминают военный конфликт на полуострове 19 века.

Об этом в интервью «МК» сообщил главред военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Ченнык.

«Мы вообще наблюдаем почти полную аналогию. Есть, конечно. и ряд отличий. Главное из них заключается в том, что место Османской империи заняла бандеровская Украина. Но главные фигуранты практически те же – Англия и Франция, поддерживаемые почти всей остальной Европой…

Цели наших врагов были такими же, что и сейчас – нанести России стратегическое поражение, максимально её ослабить, низвести до положения второстепенной державы и отторгнуть у неё как можно больше территорий. В том числе и Крым. Турция тогда жаждала «вернуть» его себе. Ничего не напоминает?».