Комбриг ВСУ жалуется, что украинские бродяги-самовольщики помогают русским наступать

Игорь Шкапа.  
27.04.2026 18:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 351
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Реальные показатели численности ВСУ гораздо меньше, чем по бумагам.

Об этом в интервью «Радио Свобода» (иногагент и нежелательная организация в РФ) завил командир 5-й тяжелой механизированной бригады ВСУ Руслан Габинет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая заметила, что прошлый год был тяжелым для ВСУ, что показала потеря ряда городов Донбасса.

«По моему личному мнению, это связано с неправильным подходом к СОЧ (самовольщикам). Тогда очень много было СОЧ и фактически тот личный состав, который в войсках есть, никакие задачи не выполнял, потому что он бродил от батальона резерва к батальону резерва, чтобы попасть в ту военную часть, в которую хочет. И это приводило к тому, что этих людей не было ни у кого. Они как бы есть, а их нет.

Всякие мудрые комментаторы говорят: «Да у нас миллионная армия, где она  есть?». Так вот из того миллиона 200 тысяч где-то бродит по батальонам резерва в СОЧ», – нашел причину поражений Габинет.

По его словам, сейчас в армии их стало еще больше, хотя число людей в стране не увеличилось.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Комбриг ВСУ жалуется, что украинские бродяги-самовольщики помогают русским наступать

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить