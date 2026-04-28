«Почему молодой украинец должен умирать за того, у кого трое детей» – депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине продолжает жировать прослойка богатых людей, которым не светит, в отличие от простого люда, война.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная от партии «Слуга народа», но впоследствии изгнанная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Скажите мне, пожалуйста, почему должен идти воевать человек, у которого нет детей, молодой парень, за того, у кого трое детей? Мне этот вопрос задают военные. Это не мой вопрос. “Почему я должен пойти, не имея детей, положить свою жизнь за то, чтобы защитить его троих детей и его жену?”. Даже у казаков такого не было. Последний сын или последний в роду всегда оберегался. Это все знают. Это исторические факты», – сказала депутат.

По ее словам, на Украине в числе забронированных от армии оказываются наиболее обеспеченные люди.