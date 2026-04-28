«Почему молодой украинец должен умирать за того, у кого трое детей» – депутат Рады
На Украине продолжает жировать прослойка богатых людей, которым не светит, в отличие от простого люда, война.
Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная от партии «Слуга народа», но впоследствии изгнанная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Скажите мне, пожалуйста, почему должен идти воевать человек, у которого нет детей, молодой парень, за того, у кого трое детей? Мне этот вопрос задают военные. Это не мой вопрос. “Почему я должен пойти, не имея детей, положить свою жизнь за то, чтобы защитить его троих детей и его жену?”. Даже у казаков такого не было. Последний сын или последний в роду всегда оберегался. Это все знают. Это исторические факты», – сказала депутат.
По ее словам, на Украине в числе забронированных от армии оказываются наиболее обеспеченные люди.
«Вы обратили внимание, что самые дорогие машины, как только они выходят, все едут в Украину. Все. Там же брони сумасшедшие. Самая дорогая элитная недвижимость в Европе принадлежит украинцам, в ОАЭ в том числе. Скажите, почему кто-то зарабатывает на войне, живёт свою лучшую жизнь, и он забронирован, а кто-то должен идти и гибнуть?», – возмущается Скороход.
