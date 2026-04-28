Покушение на Трампа тяжело аукнется Украине – Бортник

Игорь Шкапа.  
28.04.2026 17:40
  (Мск) , Киев
Второе покушение на Дональда Трампа лишь усилит его негатив к киевскому режиму.

Об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Второе покушение ещё более будет усиливать у Трампа ощущение того, что он находится в окружении врагов, что демократы и либералы пытаются его просто физически убить. Это покушение, кстати, ещё раз показывает – какая тихая гражданская война идёт внутри США, насколько всё неспокойно, развалено. Люди, причём люди высокого образования, хорошего уровня, берут в руки оружие и пытаются убить президента США или его окружение», – отметил укро-эксперт.

По его словам, покушение ещё больше усилит «синдром изолированности, враждебности, радикализма у Трампа» – и будет его еще больше провоцировать на жесткие действия.

«Кроме того, это будет иметь эффект и для Украины, потому что американская пресса пестрит текстами, что человек, который покушался на Трампа, активно собирал деньги, симпатизировал Украине… и все остальное.

Я не думаю, что это радикально повлияет, конечно, на отношение Трампа к Украине, но сохранит высокий уровень скрытого негатива в отношении Украины. И из-за того, что те люди, которые поддерживают Украину в США, в основном являются противниками, врагами Трампа», – заключил Бортник.

