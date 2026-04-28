Полковник РФ озвучил версию, почему до сих пор нет ударов по Евросоюзу

Удары по объектам в странах Евросоюза не будут иметь большого военного смысла, но за ними «последует болезненная ответка».

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все деятели, которые там кричат, что давайте ударим по Европе и так далее, они забывают, что в ответ прилетит. Ведь когда мы говорим о том, что Европа не вытянет войну с нами, это не означает, что у нас в войне с Европой потерь не будет. Вот этот момент почему-то у долбо**ов не укладывается в черепной коробке. В любом случае будет проход, будет локальный прорыв ПВО. 100% эффективность ни одна система не даст. В любом случае будут отдельные успешные действия по обстрелам наших городов и населенных пунктов. То есть будут гибнуть люди, будет наноситься ущерб материальным ценностям, потому что это тоже 100% не заблокировалось», – сказал Трухан.