Полковник РФ озвучил версию, почему до сих пор нет ударов по Евросоюзу

Максим Столяров.  
28.04.2026 19:20
  (Мск), Москва
Удары по объектам в странах Евросоюза не будут иметь большого военного смысла, но за ними «последует болезненная ответка».

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все деятели, которые там кричат, что давайте ударим по Европе и так далее, они забывают, что в ответ прилетит. Ведь когда мы говорим о том, что Европа не вытянет войну с нами, это не означает, что у нас в войне с Европой потерь не будет.

Вот этот момент почему-то у долбо**ов не укладывается в черепной коробке. В любом случае будет проход, будет локальный прорыв ПВО. 100% эффективность ни одна система не даст. В любом случае будут отдельные успешные действия по обстрелам наших городов и населенных пунктов.

То есть будут гибнуть люди, будет наноситься ущерб материальным ценностям, потому что это тоже 100% не заблокировалось», – сказал Трухан.

«Мы в итоге победим, это без вариантов. Но вопрос в том, какие потери мы понесем, и зачем нам это надо. Какие у нас реальные интересы в Европе?

Чтобы они перестали помогать киевскому режиму? Даже не в этом интерес. Всегда, когда ведется война между странами, то всегда кто-то помогает одной, а кто-то помогает другой. Потому что всегда есть геополитические конкуренты.

Вы до Европы до**ались? Окей, вы правы. А теперь у меня другой вопрос: с кем самый большой товарооборот у Украины по импорту? С Китаем, который продаёт комплектующие для дронов», – подытожил он.

