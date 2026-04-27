На протяжении всей «незалежности» Украины российская проевропейская пресса сознательно обходила и маргинализировала тему ущемления прав русскоязычного населения.

Об этом в своём видеоблоге заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С 91 года, начиная с Кравчука, на территории, большей частью которая считалась южно-русскими землями, где либо большинство, либо образованное сословие говорило по-русски, мытьём, катаньем и ползучей украинизацией осуществлялась последовательная культурная революция.

При этом практически каждый президент, исключая Ющенко, но включая Кучму, Януковича, Зеленского и даже Порошенко на выборах побеждал под лозунгом или «сделаем русский государственным языком», или официальным, или «отстаньте от людей, как хотят, так и говорят». После этого он приходил во власть – и сразу менял политику.

Почему я это говорю, потому что больше всего испытываю испанский стыд за российскую проевропейскую прессу. Десятилетиями, пока это происходило, она нас уверяла, что никакой дискриминации нет, а кто говорит про дискриминацию, тот фашист и агент Путина», – вспоминала Латынина.