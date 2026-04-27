Рейтинг полпредов. Фронтовик Артём Жога занял первое место

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Центр политической информации (ЦПИ) известного политолога Алексея Мухина опубликовал рейтинг полпредов. Исследование вызвало споры. Критики указывают: некорректно равнять PR, экономическую устойчивость и антикризисное реагирование – делать равновесными баллы за эти параметры и на их основании строить рейтинг.

Тем не менее, в исследовании Мухина содержится достаточно ценного материала для более релевантной оценки качества работы полпредов. Мы решили построить свой рейтинг, оперируя теми же данными, что и аналитики ЦПИ.

В качестве главного критерия оценки активности и эффективности полпредов служит их вовлеченность в решение ключевых проблем региона, ведь это и есть основная функция полпреда. Он не отвечает за замену прогнивших труб ЖКХ, слив токсичных отходов в реку и т.п., его задача заключается в том, чтобы всеми этими проблемами занимались региональные власти. Безучастный полпред неэффективен.

В итоговом документе ЦПИ для каждого федерального округа представлен список ключевых проблем и оценена вовлеченность каждого из полпредов в их решение по трехбалльной системе: «активно участвует», «участвует недостаточно активно», «не участвует». Мы присваиваем цифровые значения от 1 до 3 этим оценкам, где 3 – высший бал за активное участие, а 1 – низший за неучастие. Эти оценки по каждому округу суммируются.

Однако количество ключевых проблем, по версии ЦПИ, для разных округов не всегда одинаково – где-то шесть, где-то семь. Соответственно, для того, чтобы вывести коэффициент вовлеченности (эффективности) полпреда в решение окружных проблем, мы делим общую сумму присвоенных им баллов на количество оценок (проблем). Полученный коэффициент и будет определять эффективность и место соответствующего полпреда в рейтинге – чем выше коэффициент, тем выше место.

Оценка вовлеченности полпреда указывается в скобках рядом с каждой проблемой. Таким образом, в нашей версии рейтинга места распределены следующим образом:

1.УрФО (Жога). Проблемы: зависимость от сырьевого сектора и металлургического производства (3), трудности с развитием северных территорий (2), дефицит бюджета в регионах УрФО (2), критическое состояние сетей ЖКХ и энергетической инфраструктуры (3), низкая пропускная способность транспортных коридоров (3), проблемы с загрязнением воздуха (2), истощение и загрязнение рек и водных объектов (1). Общий балл – 16. Коэффициент ~2,286.

2.ПФО (Комаров). Проблемы: низкий уровень доходов населения (1), дефицит квалифицированных кадров (3), критический износ сетей ЖКХ и энергетической инфраструктуры (2), недостаточная пропускная способность федеральных трасс (1), ухудшение экологического состояния и обмеление Волги (2), проблемы утилизации ТКО и промышленные свалки (3), низкий уровень диверсификации экономики (3). Общий балл – 15. Коэффициент ~ 2,143.

3-5. СЗФО (Руденя). Проблемы: бюджетный кризис регионов (3), существенный износ инфраструктуры ЖКХ (2), низкий уровень газификации (2), дефицит кадров в правоохранительных органах (1), проблемы с утилизацией отходов (2), рост уровня преступности (2). Общий балл – 12. Коэффициент 2.

3-5. ЮФО (Устинов). Проблемы: сырьевой и аграрно-ориентированный характер экономики округа (2), высокий уровень пожарной опасности (3), сильный износ коммунальной инфраструктуры (1), деградация земель в результате опустынивания (2), постоянные и интенсивные атаки украинских БПЛА (3), критический дефицит медицинских кадров (1). Общий балл – 12. Коэффициент 2.

3-5. СКФО (Чайка). Проблемы: высокая дотационность бюджетов округа (2), высокий уровень теневой экономики (2), сильный износ коммунальной инфраструктуры (1), сохраняющиеся террористические угрозы (2), высокий уровень коррупции и клановости (3), высокая задолженность населения за электроэнергию (2). Общий балл – 12. Коэффициент 2.

6.ДФО (Трутнев). Проблемы: низкая плотность населения (1), энергодефицит (3), природные катастрофы (3), кадровый дефицит (1), нехватка транспортной инфраструктуры (2), браконьерство (2), плохое качество воды (1). Сумма баллов – 13. Коэффициент вовлеченности (эффективность) ~1,857.

7.ЦФО (Щеголев). Проблемы: бюджетный кризис регионов (1), неравномерное развитие регионов внутри округа (2), демографические проблемы и отток населения (1), террористические угрозы с применением БПЛА и ракетных систем (3), дефицит кадров (2), проблемы с утилизацией отходов (2). Общий балл – 11. Коэффициент ~1,833.

8.СФО (Серышев). Проблемы: тяжелая экологическая обстановка в регионах (2), высокий уровень износа инфраструктуры ЖКХ (3), бюджетный кризис регионов (1), слабое развитие транспортной инфраструктуры (1), низкий уровень газификации (2), кризис угольной промышленности (2), демографические проблемы и отток населения (1). Общий балл – 12. Коэффициент ~1,714.

Распределение мест в нашей версии рейтинга полпредов существенно отличается от их расстановки в версии ЦПИ. Прежде всего, сменился лидер. Возглавлявший рейтинг ЦПИ полпред ДФО Трутнев у нас опустился на 6-ю позицию. Должность полпреда Юрий Трутнев совмещает с постом замглавы правительства РФ, что априори дает ему преимущества с точки зрения публичной активности и, возможно, кризис-менеджмента. Без этих преимуществ совмещение сыграло против Трутнева – работа в правительстве, очевидно, не способствует его максимальной вовлеченности в проблемы ДФО.

Максимально погруженными в дела своих округов оказались Жога (УрФО) и Комаров (ПФО), занявшие, соответственно, первое и второе места. Особо нужно отметить Артема Жогу, который в отличие от большинства своих коллег совсем недавно (в октябре 2024) стал полпредом УрФО. Возможно, этой новизной задач и обусловлена его максимальная активность на этом посту. Тот факт, что он занял высокое второе место и в исходном рейтинге ЦПИ, лишь подтверждает наши выводы.

Интересно, что, при двух альтернативных методиках, одинаково представлены два последних места в рейтингах. В обеих версиях седьмое и восьмое место заняли Щеголев (ЦФО) и Серышев (СФО), соответственно. Разница лишь в том, что в рейтинге ЦПИ оба полпреда делят последние места с одинаковым количеством баллов, а в альтернативной версии коэффициент эффективности Щеголева немного выше. Совпадение выводов двух различных методик тоже логически объяснимо. Низкие места в рейтинге ЦПИ полпреды заняли из-за плохого реагирования на кризисные ситуации. Наша методика говорит о низкой вовлеченности в решение проблем, следствием чего является, в том числе, и слабый кризис-менеджмент полпредов.