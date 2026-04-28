Российский полковник: Слова Пескова о «друзьях американцах» вводят солдат в ступор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Попытки различных делегаций подружиться с американскими политиками вводят в ступор и деморализуют российских солдат.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Олег Фаличев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это сидение на двух стульях, которое мы наблюдаем сейчас в нашей политике, бесконечно продолжаться не может. Ведь война идет уже четыре года, перевалила на пятый. И, видимо, тут нужны какие-то политические решения. Вот дипломатия, говорят, что это искусство возможного. Недавно Песков, отвечая на вопрос, назвал американцев нашими друзьями. Это просто режет ухо! Не партнеры наши, не коллеги там, а «наши друзья!» – изумился Фаличев.