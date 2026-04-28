Российский полковник: Слова Пескова о «друзьях американцах» вводят солдат в ступор
Попытки различных делегаций подружиться с американскими политиками вводят в ступор и деморализуют российских солдат.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Олег Фаличев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Это сидение на двух стульях, которое мы наблюдаем сейчас в нашей политике, бесконечно продолжаться не может. Ведь война идет уже четыре года, перевалила на пятый. И, видимо, тут нужны какие-то политические решения.
Вот дипломатия, говорят, что это искусство возможного. Недавно Песков, отвечая на вопрос, назвал американцев нашими друзьями. Это просто режет ухо! Не партнеры наши, не коллеги там, а «наши друзья!» – изумился Фаличев.
«С какой стати вдруг американцы, англосаксы, стали нашими друзьями? Это не только у меня, у многих это вызывает вопросы. А солдат в окопах и офицеров это дезориентирует, совершенно вводя его в ступор.
Где же враг и где же друг? Ведь нельзя выиграть войну, не имея четких перед собой ориентиров. Поэтому это большой вопрос идеологии, если можно так сказать, который, к сожалению, остается и висит перед нами», – добавил выступающий.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: