Россия может пойти на сделку с США и оставить Китай в изоляции – алиевский эксперт

Вадим Москаленко.  
27.04.2026 20:46
  (Мск) , Киев
Россия может договориться о стратегическом сотрудничестве с США – и оставить Китай в такой же изоляции, в какой Пекин оставил СССР полвека назад.

Об этом на канале «CBC TV Azerbaijan» заявил азербайджанский политолог Эльдар Намазов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Судя по словам спецпредствителя РФ Дмитриева, сейчас между Россией и Соединёнными Штатами обсуждается план экономического сотрудничества примерно на 20 триллионов долларов. Это астрономическая цифра.

Если бы он реализовался, это означало бы крутой поворот России в сторону стратегического партнерства со Штатами. В связи с этим очень многие вспоминают тот самый реверс 70-80-х годов прошлого века, когда Китай и Соединенные Штаты построили очень тесные отношения, и Советский Союз оказался изолированным.

И это потом очень дорого обошлось, потому что Китай поменял свой вектор из коммунистического лагеря, и стал очень тесным союзником коллективного Запада, в первую очередь Соединенных Штатов», – сказал Намазов.

«Сейчас может повториться та же самая ситуация, но с обратным знаком. Сейчас Россия может сделать разворот и пойти на стратегическое партнерство.

Но тут есть два ограничителя. Во-первых, это война, которая все еще продолжается. Урегулирование этой войны должно войти в этот российско-американский пакет. Пока что позиции Москвы и Киева настолько далеко друг от друга, об урегулировании речи не идет.

Второй ограничитель заключается в том, что такие возможности для Москвы представляет именно администрация Трампа. Следующая администрация, если она будет демократическая, вернется к прежней политике», – резюмировал азербайджанец.

English version :: Читать на английском Россия может пойти на сделку с США и оставить Китай в изоляции – алиевский эксперт

