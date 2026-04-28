В Хорватии снова взялись разделить Боснию. Сараево отчаянно протестует

В Загребе прошёл TradFest, организованный местными консервативными силами, в работе которого принял участие советник хорватского МИД Домагой Кнежевич.

На мероприятии обсуждалось учреждение хорватского энтитета в БиГ, и по рукам участников ходила соответствующая карта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Организаторами мероприятия выступили реваншистские движения, близкие к католической церкви. Именно они провели в рамках TradFest конференцию «БиГ: несостоявшееся государство и необходимость третьего хорватского энтитета».

Организаторы представили и карту, на которой была показана так называемая «Хорватская республика» в составе Боснии и Герцеговины, образованная из кантонов бошняцко-хорватской Федерации БиГ с преобладающим хорватским населением.

Согласно этому проекту хорватский энтитет занял Западную Герцеговину и несколько анклавов в центре и на востоке, тем самым территориально превзойдя непризнанную хорватскую республику Херцог-Босна времен гражданской войны 90-х. Её центром был указан Мостар, только западная часть которого считается негласной столицей боснийских хорватов.

Загребское мероприятие спровоцировало довольно болезненную реакцию управляемого бошнякской элитой официального Сараево.

«В ходе вышеупомянутого мероприятия были высказаны позиции, подразумевающие стремление к изменениям конституционного устройства Боснии и Герцеговины, что мы считаем неприемлемым и противоречащим ее конституционному порядку. Босния и Герцеговина по-прежнему твердо привержена защите своего суверенитета и территориальной целостности и считает, что подобные заявления не способствуют добрососедским отношениям или взаимному доверию», – сказано в ноте, которую МИД БиГ направило по случаю в МИД Хорватии.

По итогам геополитических игр Запада, искусственно сливших бошняков и боснийских хорватов, ожесточённо воевавших друг с другом, в единую силу, чтобы отобрать 30% территории у Республики Сербской, была создана единая бошняцко-хорватская Федерация БиГ.

В которой бошняки оказались этническим большинством, а хорваты – меньшинством, не способным провести нужные общине решения на уровне как энтитета, так и страны.

В частности, уже который срок в Президиум БиГ голосами бошняков избирается представитель от хорватов, не представляющий их интересы.

На фоне подобной ситуации община боснийских хорватов добивается учреждения собственного энтитета, в чём их поддерживает большая Хорватия. И выступает ситуативным союзником Республики Сербской.