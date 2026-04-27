В Киеве взялись объединить Украину и страны «Варшавского договора» в антироссийский военный союз

Вадим Москаленко.  
27.04.2026 18:25
  (Мск) , Киев
Не имея возможности вступить в НАТО, Киев должен формировать союз из стран-русофобов Восточной и Центральной Европы.

Об этом в эфире в интервью пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил киевский миллионер и экс-депутат Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не в моей политической партии дело, ни в Тимошенко, рядом с которой я «наша первая гарантия безопасности – это сильная армия. А вторая – это Америка, или Европа, чтобы они были с нами, чтобы на нас россияне не могли напасть.

Не НАТО, а создать какой-то союз. Поляки, прибалты, венгры – все, кто был в «Варшавском договоре». И вместе с Украиной создать военный союз. Если присоединится Германия и Франция со своим ядерным оружием – хорошо.

Нам нужен такой выход. Трамп Трампом, но мы тут сами разберёмся», – вещал Бродский.

Он подчеркнул, что украинское руководство уже «работает в этом направлении».

«В этом смысле с Зеленским мы думаем параллельно. Потому что правильные мысли не могут только в одной голове рождаться. Ведь сегодня у нас нет другого выхода», – подытожил экс-депутат.

