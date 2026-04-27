В Киеве задумали поставить условием Путину – освобождение всех азовцев в обмен на приезд Зеленского
Зеленский должен согласиться на встречу с Путиным в Москве, но только после освобождения всех украинских военнопленных, включая нацистов.
Об этом в эфире в интервью пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил киевский миллионер и экс-депутат Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Можно что-то придумать, чтобы встретиться с Путиным. Я сегодня увидел, Зеленский сказал, что готов поехать на встречу с Путиным.
Так я дам ему совет: пусть едет в Москву. Но только с одним условием: после того, как поменяем всех на всех. Вот сколько там у Путина, шесть тысяч, вместе с азовцами. У нас, допустим, три тысячи.
Отдай нам наших, и я за это поеду в Москву. А каяка разница, в Стамбуле или в Москве разговаривать», – предложил Бродский.
«Это психологический фактор. Если они поменяют, у Зеленского будет возможность сказать украинскому народу, что он вынужден был поехать, чтобы пацанов этих спасти, которым ни за что дали по тридцать лет.
А там с Путиным они ещё о чём-то договорятся, я уверен», – рассуждал Бродский.
English version :: Читать на английском
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: