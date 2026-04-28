В Туапсе снова «падение обломков» и пожар. Севастополь отчитывается о сбитых дронах. Крым молчит

Виктор Орлов.  
28.04.2026 08:26
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 600
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Сочи


Жители Туапсе минувшей ночью после полуночи вновь переживали налёт дронов ВСУ, который длился до 4 утра. Итог – с утра над городом опять огромный черный столб дыма. Власти сообщили о пожаре, вызванном «падением обломков» БПЛА.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Всю эту картину могут видеть пассажиры поездов, проезжающие через Туапсе в расположенный неподалеку главный российский курорт – Сочи. Учитывая разлив нефти на побережье от предыдущей украинской атаки, экологическая обстановка в Краснодарском крае накануне туристического сезона вырисовывается неблагоприятная.

Вражеские беспилотники ночью уже традиционно атаковали и соседний Крым. Правда, если власти Севастополя отчитываются о десятках перехваченных БПЛА, руководство Республики Крым хранит молчание – а местное ТВ крутит сюжеты с обещанием роста турпотока на полуостров даже без открытия аэропорта.

А ведь перед тем, как долететь до севастопольских бухт, дроны ВСУ фиксируют на западном побережье – в районе Тарханкута и Евпатории. С недавних пор об опасности регулярно предупреждают и в Форосе на Южном берегу Крыма, который, увы, больше не считается безопасным.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском В Туапсе снова «падение обломков» и пожар. Севастополь отчитывается о сбитых дронах. Крым молчит

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить