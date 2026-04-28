Верховная рада продлила себе неприкосновенность, а простым украинцам – мобилизацию

Срок военного положения на Украине продлен до 2 августа. Соответствующее решение сегодня приняла Верховная рада 315 голосами. Это уже 19-й раз, когда укро-парламент продлевает военное положение на новый срок в 90 дней, подсчитал депутат Ярослав Железняк.

Раньше продление военного положения трактовалось как свидетельство неудачи на переговорах. Теперь же тема сделки вокруг Украины вообще ушла из мейнстрима, Россия готовится к летней наступательной кампании, а Киев – к активизации обстрелов территории РФ западными ракетами и дронами.

