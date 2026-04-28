Верховная рада продлила себе неприкосновенность, а простым украинцам – мобилизацию

Михаил Рябов.  
28.04.2026 13:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 353
 
Война, Дзен, Мобилизация, Украина


Срок военного положения на Украине продлен до 2 августа. Соответствующее решение сегодня приняла Верховная рада 315 голосами. Это уже 19-й раз, когда укро-парламент продлевает военное положение на новый срок в 90 дней, подсчитал депутат Ярослав Железняк.

Раньше продление военного положения трактовалось как свидетельство неудачи на переговорах. Теперь же тема сделки вокруг Украины вообще ушла из мейнстрима, Россия готовится к летней наступательной кампании, а Киев – к активизации обстрелов территории РФ западными ракетами и дронами.

Срок военного положения на Украине продлен до 2 августа. Соответствующее решение сегодня приняла Верховная...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Как напоминает корреспондент «ПолитНавигатора», военное положение, помимо всего прочего, позволяет и депутатам, и офису Зеленского иметь предлог для сохранения власти, хотя срок их полномочий давно истёк. Ну а для простых граждан это означает продолжение мобилизации.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Верховная рада продлила себе неприкосновенность, а простым украинцам – мобилизацию

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить