МИД Украины затеял публичную склоку с Израилем, обвинив в закупках у России зерна, которое поставляется с территорий, потерянных Киевом.

Претензии в «скупке краденного» опубликовал в блоге украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, дав понять, что Израиль получал обращения по дипломатическим каналам, но не реагирует.

А вот глава израильского МИДа Гидеон Саар в ответе «включил дурака» – дескать, никаких доказательств сомнительного статуса зерна Киев не предоставил, но вопрос рассмотрим, а вообще, подобное обсуждается кулуарно, а не в СМИ и твиттере.

Инцидент показывает низкую квалификацию дипломатических кадров Зе-режима, признаёт бежавший из Киева в Европу политолог Михаил Чаплыга.

«Мало того, что это «чудо» английский знает чуть хуже, чем (Господи прости) «посьол» в Британии, так оно еще великий «дюпельмат» Твиттера», – язвит Чаплыга, подразумевая отсутствие необходимого опыта и у Сибиги, и у сосланного в Лондон автора провального контрнаступа Валерия Залужного.

Журналист издания Axios Барак Равид уточняет, что в Израиль прибыло уже второе за последнее время судно с зерном из Крыма и Новороссии.

«Честно говоря, это выглядит как пощёчина, учитывая стратегическую поддержку, которую Украина оказывала Израилю — от признания КСИР террористической организацией, до криминализации антисемитизма», – цитирует автор неназванного укро-дипломата.

Израильская газета Haaretz опубликовала материал, где указывается, что в 2023 году Израиль как минимум дважды посещали суда с зерном из новых территорий России.

Известно также о случаях, когда разгрузка проходила в море при выключенных транспондерах. Газета насчитала, что всего в Израиль было совершено около 30 таких рейсов с зерном.

«Израильтяне ох…евшие», – негодует киевский блогер-нацист Назар Приходько.

Украинская диаспора в Израиле уже анонсировала акцию протеста «Зерно на крови – встанет поперек горла», которая должна пройти 30 апреля возле офиса Dizengoff Trading Company, закупающей груз у России. Разрешение на пикет уже получено у полиции, сообщила организатор Анна Жарова.