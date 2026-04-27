«Вступление в ЕС невозможно даже ускоренно – нас не хотят там видеть» – украинский дипломат

Большинство европейских стран не хотят видеть Украину членом Евросоюза, и содержать её нищее население за своё счёт.

Об этом в эфире «Суспильного» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина сможет стать полноценным членом ЕС в ближайшей перспективе?», – спросил ведущий.

«В таких вопросах есть ошибка информационной работы государства. Людей настроили, что страна вот-вот вступит в ЕС. Но это неправда. Такого не может быть. Если бы это зависело от нашего желания – одно дело. Но танго танцуют двое. ЕС имеет свои правила присоединения. И главный вопрос – деньги. Потому что нам в таком состоянии войны понадобится поддержка для достижения результатов», – сказал Чалый.