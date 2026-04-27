«Зеленский возомнил себя богоизбранным другом Урсулы» – киевский эксперт

Просроченный киевский диктатор Владимир Зеленский настолько уверовал в своё величие, что перестал осознавать реальность.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский искренне верит в свою богоизбранность. Он верит в свое великое предначертание, которое перед ним существует, мессианство. Это у него уже есть.

Недавно я общался со своим приятелем, народным депутатом. Он говорит: у нас пару месяцев назад была встреча с Зеленским. Я помню Зеленского до войны и сейчас. Так это человек, который уже полностью оторвался от реалий, он левитирует просто уже в воздухе, он остальных не видит», – рассказал Бонаренко.