ЕС должен выслать на родину всех украинцев призывного возраста, а отказников лишить гражданства.

Об этом на канале «Новинарня» заявил экс-командир роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар» нацист Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы позволил выезд из страны при условии выхода из гражданства. Я бы отпустил тех, кто проходит этот процесс – и пошёл. То же касается украинцев за границей. Канцлер Мерц сказал, что Германия обдумывает, не отправить ли назад на Украину мужчин призывного возраста.

Я считаю, если бы он реально так сделал, это было намного полезнее, чем если бы он нам те «Таурусы» дал… Намного более весомым вкладом в нашу «перемогу». Я думаю, другие европейские страны не захотели бы, чтобы огромный наплыв этих мужичков растёкся по их странам, поэтому я думаю, это могло бы быть синхронным действием ЕС.

Это бы дало нам огромные плюсы. Не только дополнительный мобрезерв и справедливость. Потому что несправедливо – всё-таки человек, который здесь или должен служить, или прячется, боится бусика, а тот, кто просто сбежал туда – всё, взятки гладки, никому ничего не должен, скотиняка», – рассуждал Дикий.