Баранчик: Хватит «загнивающего Запада» на ТВ – пора ответить, за счёт чего резкий рост миллиардеров в России

16.05.2026 23:37
  , Москва
Если Россия рассчитывает восстановить международное влияние, как когда-то Советский Союз, для начала нужно сформировать привлекательную модель внутренней справедливости.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил обозреватель Юрий Баранчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Наша слабая сторона – это отсутствие идеологии. Много лет мы говорили об идеологии Русского мира, пытались привнести в другие страны. Но эта идеология как бы «легла». Сейчас больше никто о ней не вспоминает.

И проблема в том, что если мы хотим дать глобальный проект, как коммунисты дали миру, мы, прежде всего, его должны у себя внутри внедрить.

А как мы у себя будем внедрять, если у нас расхождение в доходах между богатыми и бедными – одно из самых больших в мире, То есть, должна быть некая социальная справедливость», – сказал Баранчик.

«Мы много внимания уделяем мировой проблематике на телевидении, тем проблемам, которые существуют на Западе. Я считаю, что надо говорить о наших внутренних проблемах, и это должно делать нас сильнее.

Например, у нас есть масса проблем с социальной справедливостью. Почему не сделать цикл передач о том, какой уровень доходов должен иметь частный собственник при наличии определенной средней зарплаты на его предприятиях?

Почему у нас народ беднеет, а миллиардеров, которые пополняют список Форбс, по итогам 24 года стало 14 человек больше? А ведь их миллиарды – это чья-то недополученная зарплата.

И если у нас средняя зарплата в стране 50-70 тысяч, то давайте определим тот максимум, который имеют право получать собственники предприятий с тем, чтобы это было социально справедливо.

Но у нас не говорят об этом на телевидении», – резюмировал он.

