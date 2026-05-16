России нужно предложить миру проект Глобального Севера, пока это не сделали США
Чтобы остаться в высшей лиге мировой политики, России нужно предложить миру глобальный проект.
Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил обозреватель Юрий Баранчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Какое проект сегодня предлагает Россия миру, если формулировать его не в категориях лозунгов и плакатов, а смыслов и ценностей?» – спросил ведущий.
«У нас был советский проект, и он действительно был мощным в плане идеологии, – со своими ценностями… Сейчас мы такого проекта, благодаря которому завоевали половину мира, не имеем, потому что мы находимся в рамках капиталистического проекта.
Но, с другой стороны, даже то, что мы сейчас предлагаем миру, – это равноправие, многополярность – отвечает интересам достаточно многих стран.
Кстати, Китай не совсем поддерживает эту идею многополярности, потому что он видит себя единоличным игроком в мире, самым влиятельным и сильным, – либо на пару с США.
Но очень многое в этой игре будет зависеть от нас. Если мы поставим себя соответствующим образом, то будем входить в высшую лигу мировой политики», – сказал Баранчик.
«Нам нужно обозначит себя. С чего должен начаться наш идеологический проект, уже без коммунизмов и капитализмов? Нам необходимо развивать концепцию Севера.
Уже появилось понятие Глобальный Юг. Нам необходимо позиционировать Россию как Глобальный Север. Есть Запад, есть Восток. А мы все время спорим, где мы. Место Севера свободно, давайте его брать.
Кстати, американцы это четко понимают. У Трампа летом было несколько выступлений на эту тему, что США должны претендовать на место Глобального Севера. Если мы не займем место Севера, его займут США, потому что они тоже находятся в северном полушарии», – напомнил выступающий.
