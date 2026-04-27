Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молодые люди практически не пополняют ВСУ – в основном приходят лишь возрастные мужчины с кучей заболеваний.

Об этом в интервью «Радио Свобода» (иногагент и нежелательная организация в РФ) заявил командир 5-й тяжелой механизированной бригады ВСУ Руслан Габинет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая поинтересовалась, чем отличаются новобранцы 2022 года и нынешнего периода.

«Обычно это старшие мужчины. Уже молодых очень мало, хотя и молодежь у нас есть. Старший мужчина уже с рядом своих заболеваний, который, может, бусифицирован, как говорится, но уже принимает как данность того, что он попал в армию. Он готовится, учится, не все ему дается легко, спины, колени, руки болят всегда, но он учится, тренируется», – уверял Габинет.

Ему тут же задали вопрос, насколько критично, что в армию берут людей, фактически непригодных к службе.

Укро-комбриг ответил, что знал бойцов за 60, которые сами просились на задания, а им якобы говорили, мол, «дедушка, не надо».