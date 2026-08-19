(Мск) , «Берём курс на мировое украинство». Сибига о задачах бандеровского МИДа Киев

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Депутаты Верховной рады проголосовали за утверждение главой МИД Андрея Сибиги. Он занимал этот пост с 2024 года, но после недавних перестановок в укро-правительстве находился в статусе врио.

Выступая в зале перед назначением, Сибига обрисовал главные задачи ведомства:

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«У нас три ключевые приоритета: справедливый мир, ЕС и НАТО, мировое украинство. Чтобы закончить войну, нужна сила на поле боя и за столом переговоров. И тут дипломатия выходит на первый план: привлечение США, активная роль Европы, давление на Москву, и усиление Украины. Новые пакеты военной поддержки», – сказал Сибига.

Он указал, что особо надеется на поддержку диаспоры.