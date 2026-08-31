В Европе наблюдается жесткий дефицит бензина и дизельного топлива, который сделает невозможным повсеместное использование автомобильного транспорта.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я разговаривал со своим другом из Франции. С начала года, с 1 января, цены на дизельное топливо во Франции выросли на 40%. В Германии – на 34,5 %. Это произошло весной.

Когда Трамп начал свою маленькую кампанию против Ирана, летом цены не выросли. Они были стабильными. Поэтому правительство использует различные способы для установления потолка цен.

Но вот в чём проблема: вы можете устанавливать любой потолок цен, но если нет ресурсов, то их просто нет. Мой друг сказал: «Заезжаешь на многие заправки, а там пусто. Дизеля нет». Если поездить по округе, то и бензина не хватает», – сказал Крапивник.