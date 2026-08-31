«Бензина и дизеля не осталось» – европейцам советуют переходить на лошадей и телеги

Максим Столяров.  
31.08.2026 21:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 836
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


В Европе наблюдается жесткий дефицит бензина и дизельного топлива, который сделает невозможным повсеместное использование автомобильного транспорта.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе наблюдается жесткий дефицит бензина и дизельного топлива, который сделает невозможным повсеместное использование...

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«Я разговаривал со своим другом из Франции. С начала года, с 1 января, цены на дизельное топливо во Франции выросли на 40%. В Германии – на 34,5 %. Это произошло весной.

Когда Трамп начал свою маленькую кампанию против Ирана, летом цены не выросли. Они были стабильными. Поэтому правительство использует различные способы для установления потолка цен.

Но вот в чём проблема: вы можете устанавливать любой потолок цен, но если нет ресурсов, то их просто нет. Мой друг сказал: «Заезжаешь на многие заправки, а там пусто. Дизеля нет». Если поездить по округе, то и бензина не хватает», – сказал Крапивник.

«Но самый большой дефицит – это дизельное топливо. В Европе уже ощущается нехватка дизельного топлива. И она довольно масштабная и продолжает расти. И у них нет решения этой проблемы. Ситуация будет только ухудшаться. И у них проблемы с авиационным топливом.

Я бы посоветовал большинству европейцев купить лошадь, потому что больше ничего не остаётся. Разводить одну-две лошади в год, они могут тащить твою повозку.

А зимой, если у тебя в доме нет электричества, ты можешь уютно устроиться рядом с лошадью на сене и таким образом согреться. Или сожги это лошадиное дерьмо.

И когда тебе холодно и ты голоден, в худшем случае ты всегда можешь съесть свою лошадь. Ты не можешь съесть свою машину», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «Бензина и дизеля не осталось» – европейцам советуют переходить на лошадей и телеги

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