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Президент РФ Владимир Путин не прекратит огонь на Украине, пока Запад не удовлетворит его требования.

Об этом бывший глава немецкой разведки Ханс-Георг Маассен заявил в интервью Берлинскому телевидению, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что Путин согласится на прекращение огня, если он не получит то, что хочет иметь. Но я хочу сказать, что цена, которую Путин требует за Украину, вряд ли доступна Западу. Я думаю, что сейчас цена значительно выросла. А это значит, что перемирие отодвинулось», – сказал Маассен.

Он отметил, что Путин не может пойти на уступки еще и потому, что несет ответственность перед собственным народом.