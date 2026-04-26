Экономист-иноагент: «Российской экономике до беды – как до Марса»

Максим Столяров.  
26.04.2026 18:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 621
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


В той степени, в которой это может повлиять на ведение СВО на Украине, до «беды» российской экономике ещё «очень и очень далеко».

Об этом на антироссийском канале «Живой гвоздь» заявил покинувший Россию экономист-иноагент Дмитрий Некрасов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Иноагента спросили, что должно случиться, чтобы он сказал, что «экономика России в беде».

«Надо сначала определить, что такое беда. Экономика России, в принципе, находится на грани рецессии. Хотя, чтобы зафиксировать рецессию, нужно два квартала падения ВВП подряд. Соответственно, это теоретически может случиться, я этого не исключаю.

Но называть рецессию бедой? Ну, как вам угодно. Экономика, конечно, замедлилась, она в гораздо худшем состоянии, чем была в 23-24 годах. Но ничего катастрофического я не вижу», – отметил он.

«То есть вот всегда этот разговор – это вопрос религиозных верований вот этих групп поддержки. Те, кто там болеет за Украину, они хотят слышать, что всё плохо. Те, кто болеют за российскую сторону – что всё хорошо.

Но в экономике – тут важен некий критерий и градус. В той степени, в которой это может повлиять на войну в Украине – до беды ещё как до Марса, очень и очень далеко», – ответил Некрасов.

Ранее он же указывал, что в целом уровень расходов на войну при существующих показателях ВВП у России не критический, и можно годами продолжать в нынешнем режиме.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Экономист-иноагент: «Российской экономике до беды – как до Марса»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить