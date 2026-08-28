Иноагент Латынина: Победа в конфликте вокруг Украины вернёт России статус великой державы
Война завершится, когда Европа перестанет поддерживать Киев, и Украина начёт сильно коллапсировать.
Об этом на антироссийском канале «Живой гвоздь» заявила покинувшая РФ иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эта война на тройное истощение, в результате которого Россия истощает Украину, Европа истощает Россию, а США с удовольствием смотрят, как Европа тонет в стратегической нерелевантности. Это очень плохой сценарий для всех сторон, потому что все теряют.
Но особенность того, что называется сейчас «мирным процессом», и того, как всё умеет запутывать европейская бюрократия, заключается в том, что все участники действия будут скользить по этим рельсам. До тех пор, возможно, пока в Европе что-то серьёзно не изменится, и не перестанет Украина получать какую-то часть поддержки, после чего, конечно, у неё может наступить довольно сильный коллапс, или она будет принуждена подписать мир.
Мне кажется, сценарий наиболее вероятный, вернее, этот сценарий наиболее благоприятный для России», – рассуждала Латынина.
«Если этот сценарий реализуется, это означает, что Россия будет победителем в войне, по крайней мере, в первом этапе этой войны. Что она вернёт себе звание великой державы, и что с ней по определению можно будет считаться.
Потому что старый мировой порядок сейчас заключается в том, что геополитические требования США и бюрократические устремления европейских чиновников объявляются «высокими моральными требованиями». А геополитические требования России и Китая объявляются «фашизмом».
Этот порядок будет непоправимо уничтожен. И на его место придёт более рациональный мировой порядок», – добавила иноагент.
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