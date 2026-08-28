Война завершится, когда Европа перестанет поддерживать Киев, и Украина начёт сильно коллапсировать.

Об этом на антироссийском канале «Живой гвоздь» заявила покинувшая РФ иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Эта война на тройное истощение, в результате которого Россия истощает Украину, Европа истощает Россию, а США с удовольствием смотрят, как Европа тонет в стратегической нерелевантности. Это очень плохой сценарий для всех сторон, потому что все теряют.

Но особенность того, что называется сейчас «мирным процессом», и того, как всё умеет запутывать европейская бюрократия, заключается в том, что все участники действия будут скользить по этим рельсам. До тех пор, возможно, пока в Европе что-то серьёзно не изменится, и не перестанет Украина получать какую-то часть поддержки, после чего, конечно, у неё может наступить довольно сильный коллапс, или она будет принуждена подписать мир.

Мне кажется, сценарий наиболее вероятный, вернее, этот сценарий наиболее благоприятный для России», – рассуждала Латынина.