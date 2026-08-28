Россия как победитель во Второй Мировой имеет право на превентивные действия в отношении Германии.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооружение, которое поставляет Германия, убивает наших детей, убивает наших солдат, разрушает нашу инфраструктуру. Страны-победительницы имеют право пресекать любую милитаризацию и возрождение фашизма в Европе, вплоть до применения вооружённых сил.

Господа из МИД ФРГ должны понимать, что у нас есть два интересных рычага. Первый — это превентивный удар, если мы оценим, что в Берлине восстанавливается фашистская диктатура, а она действительно восстанавливается – все выступления последние господина канцлера Германии говорят о том, что они используют риторику Геббельса и Третьего Рейха.

И второе: между нами существует мирный договор, который был заключён в процессе всей политической наработки и завершился развалом ГДР, Берлинской стены, и мы признали объединение двух Германий.

Там стоит подпись уже Российской Федерации. Но как она там стоит, так её можно дезавуировать и отозвать. Тем самым создать политический прецедент непризнания объединения Германии», – заявил Матвийчук.