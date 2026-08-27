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В ходе своего визита в Москву глава ЦРУ Джон Рэтклиф мог договариваться с Россией о безопасности своих баз в Европе.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт говорит, что есть разные версии о целях визита, но на первое место он ставит «цинично-прагматичную» – дескать, США говорят о нежелании воевать в Европе, но взамен просят не наносить удары по их базам.

«Российские спецслужбы уже ведут диверсионную войну против стран НАТО. И американцы это знают и видят и, возможно, знают о планах эскалации этой войны. И они могут предупреждать российских коллег о том, что ни в коем случае не должно быть атак против американских баз, которые расположены и в Польше, и в Германии, в некоторых других странах», – полагает Фесенко.

По его мнению, есть и политический аспект визита директора ЦРУ, связанный с внутренней ситуацией в США.