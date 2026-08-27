Зе-политолог: «Директор ЦРУ мог попросить русских отложить удары по Европе до ноября»
В ходе своего визита в Москву глава ЦРУ Джон Рэтклиф мог договариваться с Россией о безопасности своих баз в Европе.
Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Эксперт говорит, что есть разные версии о целях визита, но на первое место он ставит «цинично-прагматичную» – дескать, США говорят о нежелании воевать в Европе, но взамен просят не наносить удары по их базам.
«Российские спецслужбы уже ведут диверсионную войну против стран НАТО. И американцы это знают и видят и, возможно, знают о планах эскалации этой войны. И они могут предупреждать российских коллег о том, что ни в коем случае не должно быть атак против американских баз, которые расположены и в Польше, и в Германии, в некоторых других странах», – полагает Фесенко.
По его мнению, есть и политический аспект визита директора ЦРУ, связанный с внутренней ситуацией в США.
«Тоже цинично, прагматично. Могут быть предупреждения о том, что «мы знаем о ваших планах эскалации войны, но имейте в виду, ни в коем случае это не должно произойти до начала ноября или до середины ноября этого года».
Почему такой срок? В начале ноября выборы в конгресс США. Ну, чтобы это не было дополнительной проблемой для Трампа и не ударило по его позициям и позициям республиканцев перед выборами в конгресс», – добавил Зе-политолог.
English version :: Читать на английском Зе-политолог: «Директор ЦРУ мог попросить русских отложить удары по Европе до ноября»