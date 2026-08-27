Никакие мы не мощные. Мы глупы и уступаем даже Украине – американский полковник

Анатолий Лапин.  
27.08.2026 17:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Мантры о том, что США обладают самой большой и могущественной армией в мире, сильно преувеличены. Реально они сегодня уступают не только России и Китаю, но и Украине.

Об этом на канале американского блогера Марио Науфала заявил отставной подполковник армии США, публицист Дэниел Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мантры о том, что США обладают самой большой и могущественной армией в мире, сильно...

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«Мне уже надоело слушать, как люди без конца повторяют одно и то же, особенно министр обороны: «Мы – самая мощная армия в мировой истории. Никто даже близко не стоит». Они просто повторяют то, что постоянно говорит Трамп. Ни одно из их утверждений не соответствует действительности, в них нет ни капли правды.

Я имею в виду, что мы хороши почти во всех категориях, мы не плохие, мы не ужасные, но мы точно не лучше других. Я бы сказал, что сейчас мы на четвертом месте. Я бы сказал, что сейчас по общей боевой мощи мы уступаем России, Украине и Китаю», – сказал он.

«Так что у нас есть потенциал. Но из-за того, что мы настолько глупы и не меняем свой менталитет, мы рискуем потерять даже то, что у нас есть, – хороших солдат. Если мы ничего не изменим до первого контакта, то в будущих сражениях мы просто будем их терять», – заявил Дэвис.

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