Вслед за морской блокадой Украины, Россия принялась методично уничтожать погранпереходы, через которые на территорию «незалежной» попадают грузы в интересах ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По мнению Коца, такие удары являются более слабой альтернативой уничтожения мостов через Днепр, от поражения которых Россия пока сдерживается.

«У нас за прошедшую неделю было поражено, если я не ошибаюсь, сразу три пункта пропуска на границе Украины с Молдавией. Был удар по пункту пропуска Рени-Джурджулешты, потом прилетело по международному пункту пропуска Табаки-Мирное, это чуть севернее. Затем был прилет Герани по пункту пропуска Виноградовка, это тоже граница с Молдовой, там повреждена инфраструктура, и был прекращен пропуск граждан и автотранспорта, и молдавскую сторону уведомляли, что поток надо перегонять на соседнее КПП.

И мы смотрим, три точки за считанные дни, все три в одном углу, это Бессарабский пятачок между Дунаем, Черным морем и молдавской границей, через который в Незалежную заходит все, что больше не идет морем.

То есть это румынская и болгарская логистика через молдавский коридор, с дунайских причалов Измаила и Рени, фуры из Галаца», – отметил он.