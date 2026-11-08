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Американский истеблишмент не изменил своего намерения нанести России военное поражение руками Украины.

Об этом в ходе презентации своей книги «Точка кипения: как Америка принесла войну на Украину» заявил старший научный сотрудник Института Уотсона, известный американский журналист и бывший иностранный корреспондент газеты The New York Times Стивен Кинзер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автор считает замечательным, если бы Украина стала нейтральной – и своего рода мостом между Западом и Востоком. По его словам, решение существует, а «проблема не в том, чтобы разработать такое решение, а в отсутствии политической воли для его достижения».

При этом он надеется, что ситуация меняется, и мир стал возможен.