Известный американский журналист: «Пора покончить с желанием победить Россию»
Американский истеблишмент не изменил своего намерения нанести России военное поражение руками Украины.
Об этом в ходе презентации своей книги «Точка кипения: как Америка принесла войну на Украину» заявил старший научный сотрудник Института Уотсона, известный американский журналист и бывший иностранный корреспондент газеты The New York Times Стивен Кинзер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Автор считает замечательным, если бы Украина стала нейтральной – и своего рода мостом между Западом и Востоком. По его словам, решение существует, а «проблема не в том, чтобы разработать такое решение, а в отсутствии политической воли для его достижения».
При этом он надеется, что ситуация меняется, и мир стал возможен.
«И одна из причин, почему я на это надеюсь, заключается в том, что если к власти вернутся демократы, мы можем снова оказаться в ситуации, где Джо Байдена волнует лишь противостояние «добра и зла» и «крестовый поход» на Украине.
Внешнеполитический истеблишмент в Вашингтоне не изменил своего мнения по поводу Украины. Они по-прежнему жаждут победы и, как любил повторять Линдси Грэм: «Это лучшие деньги, которые мы когда-либо тратили. Мы убиваем русских, а американцы при этом не гибнут».
Это прекрасно показывает, как они относятся к жизням украинцев. Нам следует отойти от этого курса и перестать стремиться к победе. Перестать проводить политику, направленную на нанесение России военного поражения. Но добиться принятия такого подхода в Вашингтоне — задача крайне сложная», – заявил Кинзер.
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