Украинская сторона во времена Минских договорённостей оказывала колоссальное давление на ОБСЕ в целом и непосредственно на возглавлявшего тогда миссию Александра Хуга.

Об этом на канале «The Peacemonger» заявил бывший наблюдатель ОБСЕ Бенуа Паре, который с 2015 по 2022 г. провёл в Донбассе и на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне писали рядовые наблюдатели, присылали электронные письма: «Отличная работа! Нам нужно опубликовать это». Но мы никогда ничего подобного не публиковали. Это оставалось скрытым. А потом, когда в 2018 году ушёл тот самый глава миссии, который сказал мне, что «это интересная идея», но ничего для этого не сделал. Тогда он признался мне в том, что я уже слышал – что он находился под таким давлением со стороны украинского правительства, что после первого отчёта, по всему Донбассу получилось – 72% жертв на стороне сепаратистов. То есть почти трое из четырёх. 72 %. Затем около 25% приходилось на сторону под контролем Украины, и ещё 23% — в серой зоне. В общем, он сказал мне: «знаете, я был под таким давлением, что не мог публиковать эти цифры, потому что я даже не мог встретиться с лидерами сепаратистов». Хотя, мандат ОБСЕ заключался в том, что мы должны были наладить диалог на местах», – рассказал наблюдатель.

Он подчеркнул: Хуг прямо говорил, что именно украинская сторона категорически запрещала любые контакты с представителями Донбасса.

«Поэтому он сказал, что ему приходится посылать своего заместителя, как более скрытного человека, для выполнения этой работы. Так что именно заместитель главы миссии выполнял нашу часть мандата. Вроде как разговаривал с «плохими парнями», понимаете? А вот глава миссии никогда бы так не поступил», – заключил Паре.

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