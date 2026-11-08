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Лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик принял участие в Конференции консервативного политического действия в США, где собрались сторонники Дональда Трампа, но не смог встретиться ни с одной ключевой персоной американской администрации.

Да и само мероприятие, которое проходило сразу после неудачных для республиканцев промежуточных выборов в США, оказалось провальным, а создание Балканского отделения СРАС в Белграде отложено на неопределённое время после того, как Александр Вучич потерял власть в Сербии, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Лидер сербов Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик, против которого Дональд Трамп то вводит санкции (2017), то снимает их (2025), в начале ноября отправился в США. Формальным поводом было участие в Конференции консервативного политического действия (Conservative Political Action Conference, CPAC) – ежегодном политическом форуме консервативных политиков и активистов из США и других стран.

Это ключевое мероприятие движения MAGA (Make America Great Again), которое дважды помогало Дональду Трампу победить на президентских выборах.

Хотя формально Милорад Додик ныне не занимает ни одного государственного поста в БиГ или Республике Сербской (РС – один из двух энтитетов БиГ), он является лидером правящей в РС партии Союз независимых социал-демократов.

Додик непосредственно влияет на решения президента, правительства и парламента РС, а также члена Президиума БиГ от сербского народа Жельки Цвиянович.

Потому его сторонники рассчитывали, что в США он сможет решить важные для боснийских сербов проблемы, тем более, что накануне недавних всеобщих выборов в БиГ Милорада Додика поддерживал Дональд Трамп-младший, который лично прилетал в Баня-Луку, столицу Республики Сербской.

Эти надежды подогревал и сам Додик.

«Полагаю, что встречусь со многими конгрессменами и сенаторами, а также пообщаюсь с важными людьми – теми, кто принимает ключевые решения в США. Для меня большая честь отправиться в клуб Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Я сделаю всё, что в моих силах, на благо Республики Сербской», – заявил он перед вылетом в США.

Однако в ходе конференции СРАС-2026, которая проходила 4-7 ноября в клубе Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида), Милораду Додику удалось сфотографироваться только с министром труда США Китом Сондерлингом. Неясно также, находился ли Додик в зале во время выступления ключевых спикеров – Госсекретаря США Марко Рубио, а также сенаторов Рика Скотта и Теда Круза.

Стоит отметить, что участие в СРАС-2026 традиционно было платным, стоимость участия варьировалась от билетов только на гала-ужин ($2 500) до премиальных пакетов вроде Backstage ($95 000). Какой именно пакет приобрёл Додик – неизвестно.

Вечером 6 ноября, перед отлётом из Флориды в Баня-Луку, Милорад Додик в эфире государственного телеканала РС заявил, что его визит в США прошел весьма успешно, а в ходе поездки он побеседовал со многими губернаторами, представителями деловых кругов и влиятельными фигурами в американской политической сфере – но ни одной фамилии или предмета переговоров не назвал. Да и вряд ли сторонникам Дональда Трампа сразу после электоральной катастрофы 3 ноября было дело до балканского гостя.

Как известно, Милорад Додик на протяжении многих лет был союзником правителя Сербии Александра Вучича, который, в свою очередь, ориентировался на Дональда Трампа.

На 18-21 ноября 2026 года в Белграде было запланировано открытие Балканского отделения СРАС, на котором главным спикером был заявлен Александр Вучич. Однако после поражения его Сербской прогрессивной партии на досрочных парламентских выборах 25 октября, мероприятие СРАС отложено на неопределённое время.