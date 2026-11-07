«Люблю большие стволы»: Надька Савченко всплыла на укро-ТВ с рассказом о педерастах в ВСУ

Игорь Шкапа.  
07.11.2026 22:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


Гомосексуалисты в украинской армии – это нормаально.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявила бывшая наводчица ВСУ, ныне замкобмата по работе с личным составом в звании майора Надежда Савченко, ранее осуждённая в РФ за причастность к убийству российских журналистов и вернувшаяся на Украину по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гомосексуалисты в украинской армии – это нормаально. Об этом в беседе с журналисткой Натальей...

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Ведущая подняла тему сексуальных меньшинств в армии, заметив, что по имеющейся информации в ВСУ около 20 тысяч гомосексуальных военных, и спросила, как к ним относятся.

«У нас есть гомосексуальный мужчина, который служит. Это достаточно взрослый и даже известный, популярный мужчина в своих кругах. Когда его мобилизовали и когда он к нам попал, поначалу я, как командир, сразу поняла, что надо будет следить за тем, какие будут взаимоотношения в коллективе. Человек оказался настолько легким, комичным, открытым, что никому он не мешает абсолютно», – сказала она.

Она говорит, что над его «пошлыми шутками» даже смеются.

«Когда ребята уже перестают смеяться, он понимает, что надо перестать шутить, потому что можно и в морду получить. Поэтому абсолютно адекватно этот человек служит. Самое главное – пошел в минометчики, потому что сказал, что я люблю большие стволы. Понимаешь, над всем можно посмеяться, пошутить. Он не отказался, и это уже хорошо», – считает Савченко.

Она говорит, что абсолютная неправда, что в армии все женщины ведут беспорядочную половую жизнь.

«Потому что женщины уже давно перехотели желать того секса, как и мужчины, в такой потребности, как оно во время войны, да? Потому каждая женщина выбирает. Это больше, наверное, все же материальная составляющая и составляющая какой-то стабильности, если это более тыловая работа».

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English version :: Читать на английском «Люблю большие стволы»: Надька Савченко всплыла на укро-ТВ с рассказом о педерастах в ВСУ

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