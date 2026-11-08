Мы прекрасно видели, что 90% убийств были от ударов ВСУ – экс-наблюдатель ОБСЕ
Украинская сторона категорически отказалась фиксировать отчёты ОБСЕ с 2016 по 2019 гг., поскольку в них были однозначные данные, что, несмотря на договорённости в Минске, большинство гражданских погибают от огня ВСУ.
Об этом на канале «The Peacemonger» заявил бывший наблюдатель ОБСЕ Бенуа Паре, который с 2015 по 2022 г. провёл в Донбассе и на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У меня были данные за три года. Но наша миссия опубликовала данные только за год, потому что опубликованные нами сведения создали проблему с украинской делегацией, которой наш отчёт совсем не понравился. Потому что на седьмой странице (это было своего рода спрятано) у нас была статистика, согласно которой 63% потерь среди гражданского населения были подтверждены на стороне, контролируемой сепаратистами.
То есть большинство из них на самом деле были вызваны украинскими силами. Поэтому украинскому правительству это совсем не понравилось, и они обвинили нас в том, что нами манипулируют российские наблюдатели: «Мы отказываемся принимать этот отчёт. Вы должны либо внести правки, либо изъять его».
И это стало большой проблемой для миссии. И тогда глава нашей миссии решил, что с этого момента мы прекратим публиковать дезагрегированные данные о гражданских жертвах. Это означало, что мы не сможем увидеть, на чьей стороне мы фиксируем наибольшее число гражданских жертв», – рассказал наблюдатель, не уточнив, что жертвы среди гражданских на украинской стороне Донбасса были результатом не российских артобстрелов, а зверств со стороны нацбатов.
Тем не менее он привёл конкретный пример.
«В Мариуполе доля жертв среди гражданского населения на неподконтрольной правительству стороне в 2018 году составила 90%. Это было 90% к 10%. Огромное расхождение, огромный дисбаланс. И этот дисбаланс был гораздо заметнее, если учитывать жертв, которые были прямым следствием того, что мы называем продолжением конфликта, то есть обстрелов и стрельбы. И эти данные были как бы доказательством того, что Минские соглашения не соблюдаются – и кем именно», – указал Паре.
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