Украинская сторона категорически отказалась фиксировать отчёты ОБСЕ с 2016 по 2019 гг., поскольку в них были однозначные данные, что, несмотря на договорённости в Минске, большинство гражданских погибают от огня ВСУ.

Об этом на канале «The Peacemonger» заявил бывший наблюдатель ОБСЕ Бенуа Паре, который с 2015 по 2022 г. провёл в Донбассе и на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня были данные за три года. Но наша миссия опубликовала данные только за год, потому что опубликованные нами сведения создали проблему с украинской делегацией, которой наш отчёт совсем не понравился. Потому что на седьмой странице (это было своего рода спрятано) у нас была статистика, согласно которой 63% потерь среди гражданского населения были подтверждены на стороне, контролируемой сепаратистами. То есть большинство из них на самом деле были вызваны украинскими силами. Поэтому украинскому правительству это совсем не понравилось, и они обвинили нас в том, что нами манипулируют российские наблюдатели: «Мы отказываемся принимать этот отчёт. Вы должны либо внести правки, либо изъять его». И это стало большой проблемой для миссии. И тогда глава нашей миссии решил, что с этого момента мы прекратим публиковать дезагрегированные данные о гражданских жертвах. Это означало, что мы не сможем увидеть, на чьей стороне мы фиксируем наибольшее число гражданских жертв», – рассказал наблюдатель, не уточнив, что жертвы среди гражданских на украинской стороне Донбасса были результатом не российских артобстрелов, а зверств со стороны нацбатов.

Тем не менее он привёл конкретный пример.