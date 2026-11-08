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Столкновения на Борщаговке под Киевом, когда была вскрыта одна из пыточных террористов «Азова», продемонстрировали, что общество готово к бунту, а у государства нет на это правового ответа.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гуманитарная ситуация становится очень сложной. И это провоцирует в обществе глубочайшую депрессию и агрессию, всё это прорывается. На этой неделе несколько раз перекрывались улицы в Киеве, и конечно, эта знаменитая драка, столкновения в Борщаговке. Я хочу обратить внимание на то, что проблема этой ситуации на самом деле, в более широком контексте. Самое опасное, что я вижу в этой ситуации — это то, что общество готово бунтовать. А государство не готово в правовом режиме регулировать все эти проблемы… И даже конец этого протеста – как этот протест закончился?.. Пришли неизвестные люди с битами в руках, которые фактически разогнали этот протест. То есть не государство, не руками полиции. Не государство руками правоохранительной системы или путём достижения договорённостей, а просто сильные молодые люди в балаклавах и с битами. Где в этой ситуации государство?», – рассуждал политолог.

«Кроме того, мы являемся свидетелями огромной социальной агрессии. Проблема погрома в Борщаговке даже не в том, что были грубо нарушены права человека и десятки законов сторонами противостояния… Государство деградирует на наших глазах. Большая часть общества поддерживают такого рода агрессию относительно сотрудников ТЦК, полиции и так далее. Провалилась реформа ТЦК, мобилизационная кампания. Об этом прямо и чиновники говорят. И сейчас эту агрессию общества сдерживает только страх. И это не страх перед законом. Это страх перед силой. В будущем нам это угрожает столкновением», – тревожился Бортник.

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