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Гуманитарная операция в Алёшках Херсонской области продемонстрировала то, что при желании стороны конфликта могут не только договориться, но и неукоснительно соблюдать эти договорённости.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что случилось в Алёшках на прошлой неделе, действительно можно записать в анналы современной истории, истории этой войны. Это, в первую очередь, прецедент того, что стороны между собой могут договориться. Стороны могут неукоснительно соблюсти эти договорённости. Прекратить стрелять, никаких третьих сил и провокаций, вообще ничего нет. Эти договорённости приводят к тому, что просто города моментально оживают. Все мы видели радость жителей Херсона – очереди на въезд в город. Город просто ожил. И всё это знак того, какой может быть Украина после заключения, достижения потенциального мира», – рассуждал Бортник.

Он обратил внимание на важный фактор.

«Главное, что сопротивления-то этому подходу, когда все договорились-то – нет! Никто не выходил протестовать, не ломал, не поджигал, ничего не делал. Тишь да гладь. Потому что все ключевые игроки согласились на эту роль. Я думаю, что этот опыт Мелании Трамп будет масштабирован. То есть мы ещё увидим много попыток масштабировать гуманитарные операции, провести эвакуацию населения с наиболее тяжёлых с точки зрения войны мест, достичь каких-то тактических ситуативных прекращений огня», – уверен укро-эксперт.

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