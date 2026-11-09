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На Украине пытки и похищения людей практикуются не только в отношении мужчин, схваченных для отправки на фронт, но и даже женщин.

Об этом в интервью эмигрировавшей из Украины журналистке Татьяне Тулиной заявил бежавший в Лондон депутат Верховной рады Артём Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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