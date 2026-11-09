«Сотни пыточных по всей Украине, туда свозят мужчин и женщин»: Сбежавший в Лондон депутат Верховной рады
На Украине пытки и похищения людей практикуются не только в отношении мужчин, схваченных для отправки на фронт, но и даже женщин.
Об этом в интервью эмигрировавшей из Украины журналистке Татьяне Тулиной заявил бежавший в Лондон депутат Верховной рады Артём Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Отдельные пыточные существуют с 2014 года, с периода Майдана. Уже тогда пытались, скажем так, несогласных с той системой, которая выстраивалась в Украине…
Мой друг, уже, к сожалению, покойный, он как раз тоже был похищен в этих пыточных, его пытали несколько месяцев, еще в 2014 году. Он был чиновником на территории еще Донецкой области…
Меня пытали в 2022 году, сегодня уже канун 2027 года, и вся эта ситуация, конечно же, только усугубилась и увеличила свой масштаб.
И сегодня такие пыточные, без преувеличения, находятся абсолютно в каждом регионе, в каждом городе.
Я буду говорить о вполне конкретных вещах. Пыточные есть в каждом здании военкоматов, то есть ТЦК. Пыточные есть в каждом здании СБУ. Пыточные есть в каждом здании полиции и в ряде других административных учреждений.
Так, без особого детального подсчета, это сотни. Сотни пыточных, куда ежедневно свозят похищенных людей, не только мужчин, но и женщин», – заявил Дмитрук.
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