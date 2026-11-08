Трампа поставили на должность, чтобы отвлекать всех от перезапуска американского ВПК – экс-советник министра обороны РФ

Максим Столяров.  
08.11.2026 16:42
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Война, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, США, Украина


Дональда Трампа привели к власти, чтобы он своей эксцентричностью и примирительными заявлениями отвлекал противников США от перезапуска американского ВПК.

Об этом на канале «Книжный день Центр × Delib» заявил экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональда Трампа привели к власти, чтобы он своей эксцентричностью и примирительными заявлениями отвлекал противников...

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«Эрик Шмидт – мультимиллиардер, спонсор Трампа, тот, кто обеспечивает Украину сейчас производством «Хорнетов», профессиональный ЦРУшник. Он ещё в 2024 году говорил, что Европа ни на что не годна, разве что Франция, есть шанс ее перезапустить с точки зрения милитаризма.

А США, сказал он, нужно 5-7 лет для того, чтобы перезапустить ВПК на совершенно новых основаниях, и у них будет очевидное технологическое лидерство по отношению не только к России, но и к Китаю.

И вот под эту конфигурацию пришел Дональд Трамп, задача которого заключается в том, чтобы четыре года морочить нам голову – миру всему. Вот этим «пис дилингом» своим, этим квази-миротворчеством, и зарабатыванием каких-то текущих денег для себя лично и своей семьи», – сказал Ильницкий.

«А состояние семьи Трампа увеличилось на 2 миллиарда. Так вот, и задача этого энергичного рыжего старикана – обеспечить политическое прикрытие на 4-5 лет.

Это у нас получается 30-й год. Там, чуть после этого развернутого интервью Шмидта, вышел большой развернутый доклад о том, как ускорить Америку. Его подготовили как раз там – и «Андурил», и «Палантир», и «Гугл» – это был совместный продукт, как перезапустить ВПК.

А вы спросите: а где же тут тогда «Ялта» с «тегеранами»? А это политическое прикрытие. Но у нас почти никто об этом не говорит», – добавил Ильницкий.

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