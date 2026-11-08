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Дональда Трампа привели к власти, чтобы он своей эксцентричностью и примирительными заявлениями отвлекал противников США от перезапуска американского ВПК.

Об этом на канале «Книжный день Центр × Delib» заявил экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эрик Шмидт – мультимиллиардер, спонсор Трампа, тот, кто обеспечивает Украину сейчас производством «Хорнетов», профессиональный ЦРУшник. Он ещё в 2024 году говорил, что Европа ни на что не годна, разве что Франция, есть шанс ее перезапустить с точки зрения милитаризма. А США, сказал он, нужно 5-7 лет для того, чтобы перезапустить ВПК на совершенно новых основаниях, и у них будет очевидное технологическое лидерство по отношению не только к России, но и к Китаю. И вот под эту конфигурацию пришел Дональд Трамп, задача которого заключается в том, чтобы четыре года морочить нам голову – миру всему. Вот этим «пис дилингом» своим, этим квази-миротворчеством, и зарабатыванием каких-то текущих денег для себя лично и своей семьи», – сказал Ильницкий.