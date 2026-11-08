«Украина не переживёт зиму без тепла и света»: работающий в Киеве западный бизнесмен

Анатолий Лапин.  
08.11.2026 21:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 993
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина может столкнуться с серьёзным социальным напряжением из-за проблем с энергетической инфраструктурой. На фоне продолжающихся ударов по энергетике населению будет всё сложнее пережить зиму, а требования прекратить конфликт и договориться о мире могут усилиться.

Об этом в эфире видеоблога немецкого политолога Ульрике Геро заявил бизнесмен, работающий на Украине, Вальтер Кумерик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может столкнуться с серьёзным социальным напряжением из-за проблем с энергетической инфраструктурой. На фоне...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Кумерик при этом считает, что Россия не отступится от планов освободить Донбасс, а о Крыме никто уже не вспоминает:

«Россияне, скорее всего, не уйдут без Донбасса, это уже решено. По сути, так было уже пять лет, и в следующем году, скорее всего, тоже ничего не изменится.

Украинцы точно не хотят отдавать Донбасс — эти оставшиеся несколько процентов — ни при каких обстоятельствах.

Крым для меня не подлежит обсуждению, потому что он не подлежал обсуждению ещё в 2014 и 2015 годах. Сегодня он обсуждается только с точки зрения международного права, но для людей он не подлежит обсуждению. Там был референдум. Можно сейчас принизить его значение и сказать, что он был проведён неправильно, что это был ненастоящий референдум? Но он был, и более 80% населения Крыма высказались за присоединение к России».

Бизнесмен отмечает, что инициатива на стороне России, а Украина все более разрушается ударами ВС РФ.

«Нам говорят, что Украина держится молодцом. Но я вижу ситуацию иначе. Фронт теперь разделён на несколько участков. Есть фронт, где идут ожесточённые бои и ежедневно гибнут тысячи людей. И есть фронт, который проходит через Киев, потому что ракетные и беспилотные атаки происходят днём и ночью.

Это значит, что инфраструктура Украины находится в плачевном состоянии. Мне действительно непонятно, как мои украинские друзья собираются пережить зиму.

Если смотреть на запад, в сторону Ужгорода и Львова, то, возможно, там ещё что-то получится. Но что касается всего, что находится в направлении Киева и на востоке, я задаюсь вопросом: как они собираются пережить зиму, если теплоцентрали и теплоэлектростанции не работают, а электричество отключают?

Давление на население будет настолько сильным, что чаша терпения переполнится. Люди начнут оказывать колоссальное давление на украинское правительство, требуя, чтобы мир наконец наступил. Либо произойдёт капитуляция».

Читайте также: «Сил уже нет»: харьковский миллионер-русофоб пророчит каскадное обрушение украинской экономики уже весной.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Украина не переживёт зиму без тепла и света»: работающий в Киеве западный бизнесмен

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора