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Украина может столкнуться с серьёзным социальным напряжением из-за проблем с энергетической инфраструктурой. На фоне продолжающихся ударов по энергетике населению будет всё сложнее пережить зиму, а требования прекратить конфликт и договориться о мире могут усилиться.

Об этом в эфире видеоблога немецкого политолога Ульрике Геро заявил бизнесмен, работающий на Украине, Вальтер Кумерик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кумерик при этом считает, что Россия не отступится от планов освободить Донбасс, а о Крыме никто уже не вспоминает:

«Россияне, скорее всего, не уйдут без Донбасса, это уже решено. По сути, так было уже пять лет, и в следующем году, скорее всего, тоже ничего не изменится. Украинцы точно не хотят отдавать Донбасс — эти оставшиеся несколько процентов — ни при каких обстоятельствах. Крым для меня не подлежит обсуждению, потому что он не подлежал обсуждению ещё в 2014 и 2015 годах. Сегодня он обсуждается только с точки зрения международного права, но для людей он не подлежит обсуждению. Там был референдум. Можно сейчас принизить его значение и сказать, что он был проведён неправильно, что это был ненастоящий референдум? Но он был, и более 80% населения Крыма высказались за присоединение к России».

Бизнесмен отмечает, что инициатива на стороне России, а Украина все более разрушается ударами ВС РФ.

«Нам говорят, что Украина держится молодцом. Но я вижу ситуацию иначе. Фронт теперь разделён на несколько участков. Есть фронт, где идут ожесточённые бои и ежедневно гибнут тысячи людей. И есть фронт, который проходит через Киев, потому что ракетные и беспилотные атаки происходят днём и ночью. Это значит, что инфраструктура Украины находится в плачевном состоянии. Мне действительно непонятно, как мои украинские друзья собираются пережить зиму. Если смотреть на запад, в сторону Ужгорода и Львова, то, возможно, там ещё что-то получится. Но что касается всего, что находится в направлении Киева и на востоке, я задаюсь вопросом: как они собираются пережить зиму, если теплоцентрали и теплоэлектростанции не работают, а электричество отключают? Давление на население будет настолько сильным, что чаша терпения переполнится. Люди начнут оказывать колоссальное давление на украинское правительство, требуя, чтобы мир наконец наступил. Либо произойдёт капитуляция».

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