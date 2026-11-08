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Если Украина после войны останется диктатурой, это для Киева будет намного большим проигрышем, чем потеря территорий.

Об этом в интервью BBC заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Грынив, главный политтехнолог Петра Порошенко (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отставки правительства, дискуссии, формирование, коалиция, формирование этой коалиции, распад коалиции, борьба внутрикоалиционная, внутрифракционная борьба – это демократия и это парламентаризм. Так должно происходить во всём мире. Сегодня, к сожалению, субъектом политики перестал быть не только парламент, но и правительство. Реально все переместилось в один кабинет, всё равно выходила эта схема: генсек, политбюро и КГБ. Только в новом формате», – сказал Грынив.

Журналистка спросила: «возможна ли вообще демократия во время войны?».

«Украина может проиграть войну, если мы примем правила, что демократия не нужна. Если мы станем Белоруссией или Россией, по сути. Это самый большой проигрыш, который мы можем иметь. Это больший проигрыш, чем проигрыш территорий», – тревожился в ответ деятель.

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