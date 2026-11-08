Британская армия оказалась в настолько плачевном состоянии, что Лондону не на что рассчитывать в прямом военном столкновении с Россией. Королевство испытывает нехватку военнослужащих, боеспособных подлодок и современного вооружения, тогда как российская армия располагает полуторамиллионной группировкой и оружием, которому на Западе нечего противопоставить.

Об этом заявил бывший советник по экономическим вопросам посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд в эфире подкаста экс-депутата Европарламента, британского политика Годфри Блума, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, что касается военного потенциала Великобритании, наша армия насчитывает около 73,5 тысячи человек. Это самый низкий показатель с 1823 года, когда наше население было в четыре раза меньше, чем сейчас. Два месяца назад у нас не было ни одной боеспособной ударной подводной лодки, потому что все они были на ремонте. Нам пришлось отправить одну в Австралию на ремонт, потому что у нас нет сухого дока, а тех, что есть, недостаточно для такого небольшого количества подводных лодок. Знаете, мы покупаем всё это дорогое оборудование, которое, как выясняется, не работает. А у русских есть поговорка: «Количество само по себе является качеством». Да, они производят то, чего нет у нас. Всё это, кое-что даже более высокотехнологичное, чем у нас. Но, например, корабли и самолёты чуть менее высокотехнологичны, но они работают. У них гораздо более крупный флот, чем у нас. У них 1,5 миллиона военнослужащих, в основном мужчин. Это в 20 раз больше, чем наша армия. Единственным обстоятельством, при котором началась бы обычная война с участием войск, было бы, если бы Великобритания действительно направила войска в Украину. Это единственный сценарий, который я вижу», — заявил Прауд.

Он также подчеркнул, что даже объединённые вооружённые силы ряда западноевропейских государств не смогут рассчитывать на победу в обычной войне с Россией:

«Знаете, если посмотреть на цифры, то в обычной войне против России мы бы потерпели поражение, даже если бы сражались вместе с поляками, даже если бы сражались с немцами и, возможно, даже с французами, с их шестью передачами заднего хода на танках и всем прочим. Знаете, для начала у них есть баллистическое оружие, которого нет у нас, они закалены в боях, их полтора миллиона. А во всех западноевропейских странах полтора миллиона военных нет. У них больше кораблей, чем у нас, больше подводных лодок, чем у нас, в целом намного больше подводных лодок, чем у нас. У них есть гиперзвуковое оружие «Орешник». У нас просто нет ничего, что могло бы сравниться с «Орешником».

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