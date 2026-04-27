«Все наши беды из-за советских бедняков» – киевский миллионер Бродский
В украинских бедах якобы виновны воспитанные в Советском Союзе бедняки, которые три десятилетия голосовали не за тех.
Об этом в эфире в интервью пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил киевский миллионер и экс-депутат Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не в моей политической партии дело, ни в Тимошенко, рядом с которой я был, ни в ком. Я считаю, что нам нужно преодолеть в себе рабов.
Мы строим независимую страну с людьми, которые жили в бедности при советской власти. И мы начали с того, что эти люди стали голосовать. Им начали раздавать деньги, гречку, всё остальное. Ими манипулировали.
И из-за того, что они были бедными, они ничего не смоги для себя и своих детей сделать. Они когда голосовали, то вообще не понимали, что они делают. Никогда не понимали», – рассуждал Бродский.
«Так что в том, что мы сегодня имеем, виноваты мы все. Ни президент, ни парламент, ни Тимошенко, которая что-то там болтает, ни Ющенко с Януковичем. А все. Причём, все одинаково.
Наверное, больше всех виноват Ющенко, потому что ему поверили больше всех. И я ему поверил», – подытожил он.
