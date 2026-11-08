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Пятого ноября вице-премьер Андрей Никитин сообщил: в Тегеране оформлен пакет документов по проекту строительства железнодорожной линии Решт–Астара.

Как Россия и Иран подписали в Тегеране пакет документов по железнодорожной линии протяженностью 162 км, а Москва выделяет на проект 1,3 млрд евро кредита, рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

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Российская «Каспиан сервисез» и иранская CDTIC подписали протокол о доступе к земельным участкам на всем протяжении трассы для опережающих инженерных изысканий, а также допсоглашение к контракту. Участки уже переданы. В 2026 году российские специалисты создали опорную геодезическую сеть и провели аэрофотосъемку, сейчас идут гидрометеорологические и топографические работы.

Зачем это нужно?

Западный маршрут МТК «Север–Юг» – это коридор от Санкт-Петербурга до индийского Мумбаи протяженностью 7,2 тыс. км. Он должен стать альтернативой морскому пути через Суэцкий канал. Но на западной ветке, идущей через Азербайджан, не хватало одного звена – участка Решт–Астара. Сейчас грузы на этом отрезке перевозят автотранспортом, что замедляет и удорожает доставку. После запуска железной дороги появится бесшовное сообщение до портов Персидского залива и далее в Южную Азию.

Проект масштабный: 162 км пути, восемь новых станций, 56 эстакад, 73 моста и 30 путепроводов. Прогнозируемый грузооборот – минимум 15 млн тонн в год. Общая стоимость – 1,6 млрд евро, из которых Россия берет на себя 1,3 млрд в виде межгосударственного кредита. Иран финансирует остаток.

Но вот в чем вопрос. Россия фактически кредитует инфраструктуру на чужой территории. Стоит ли игра свеч?

Ответ зависит от того, как быстро окупятся вложения. По данным РЖД, за девять месяцев 2026 года перевозки по МТК «Север–Юг» выросли на 9,6% – до 8,9 млн тонн. В сентябре рост составил 32,2% год к году. Это говорит о том, что коридор уже работает и набирает обороты. Если после запуска Решт–Астара грузооборот выйдет на заявленные 15 млн тонн, кредит отобьется за несколько лет.

Если нет – экономическая отдача окажется скромнее. Но даже в этом случае Россия получает стратегически важный маршрут в обход традиционных путей. Это не благотворительность. Это инвестиция в контроль над транзитом.

Иран освободил проект от налогов и сборов, что сдвинуло дело с мертвой точки. Для Тегерана дорога – страховка от морских рисков в Ормузском проливе. Для Москвы – выход к Персидскому заливу и Индии, который будет работать на интересы страны долгие годы.

Цена вопроса – 1,3 млрд евро российских денег. Но альтернатива – остаться без маршрута, который в перспективе может стать одним из главных для российской торговли.