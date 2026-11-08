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Крайне маловероятно, что после довыборов в конгресс США, где в обеих палатах большинство получили демократы, киевский режим получит от Америки необходимые ему средства.

Об этом в эфире телеканале Al Arabiya English заявил американский политолог, старший редактор по анализу моделирования результатов в компании Issue Insight Джон Кавулич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, будут ли демократы более склонны выделять дополнительные средства на помощь Украине.

«Вы верно сформулировали: «Выделять дополнительные средства на помощь». И именно эта часть — выделение дополнительных средств — станет проблемой как для демократов, так и для республиканцев.

Ведь многие из кандидатов строили свои кампании на теме государственного долга в 40 триллионов долларов, бюджетного дефицита, достигающего почти 30% от объема наших расходов, а также роста процентных ставок, из-за чего заимствования обходятся всё дороже», – сказал Кавунич.

Он говорит, что ошибаются те, кто хоронит движение MAGA и считают, что Дональд Трамп потерял рычаги влияния.

«В сфере внешней политики у президентов по-прежнему огромное влияние, а также широкие полномочия, закрепленные законом и Конституцией, и он ими воспользуется», – отметил политолог.

По его мнению, в конгрессе появятся соответствующие резолюции [о помощи Украине], но но если президент сочтет их противоречащими интересам Соединенных Штатов, то воспользуется правом вето, для преодоления которого голосов может не хватить.

Политолог дал понять, что для преодоления вето демократам понадобятся голоса республиканцев, но добавил, что мало кто из его соратников по партии рискнет пойти против Трампа.