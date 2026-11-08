«Залужный – следующий президент. Точка» – политтехнолог террориста Порошенко
Экс-главкому ВСУ, а ныне послу Украины в Лондоне Валерию Залужному нужно очень сильно постараться, чтобы проиграть президентские выборы диктатору Зеленскому.
Об этом в интервью BBC заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Грынив, главный политтехнолог Петра Порошенко (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сделаем не то, что политический прогноз, а констатирую для себя факт: Валерий Залужный будет следующим президентом Украины. Надо быть гением, чтобы не стать президентом Украины Залужному. То есть реально надо иметь какие-то гениальные особенности, чтобы наделать так много ошибок, чтобы не стать.
Время от времени он мне напоминает талантливого мужчину, который делает много ошибок, но все равно он станет следующим президентом Украины. Вот, точка», – подчеркнул укро-политтехнолог.
«Если выборы когда-то будут, ближайшие 2-3 года, то Валерий Фёдорович станет президентом Украины. Заслуг Зеленского, кроме фильма «Слуга народа», где якобы заслуги Голобородько описаны, то есть моделирование образа – у Валерия Фёдоровича базируется на конкретных нескольких вещах…
Мы знаем, что он делал и как он это вёл во время войны. И мы обязаны ему тем, что мы выстояли, больше, чем Зеленскому», – сказал Грынив.
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