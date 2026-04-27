Аферист-иноагент Кох: Чудовищный Евросоюз движется к своему концу
Брюссельская бюрократия лишь способствует росту числа евроскептиков.
Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил бывший проворовавшийся ельцинский вице-премьер, а ныне иноагент Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Всё, что этот Евросоюз делал централизовано, выглядело чудовищно, плохо, организовано просто из рук вон и так далее. Достаточно вспомнить борьбу с ковидом, закупку лекарств и так далее.
Поэтому, конечно же, у огромного количества людей вызывает скепсис вся эта бюрократия брюссельская, тем более, что непонятно, какая она. Все эти европейские структуры по полмесяца работают в Страсбурге, полмесяца в Брюсселе, и у них там по два офиса и так далее», – говорит иноагент.
По его словам, для рядового европейца это выглядит «бессмысленным, наглым и демонстративным расточительством наших денег».
«Поэтому, конечно, растёт число евроскептиков. И если никакой реформы не произойдёт Евросоюз в этом виде, думаю, рано или поздно просто прекратит своё существование», – заявил Кох.
