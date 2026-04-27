«Без всякой надежды» – экс-комбриг ВСУ признал, что их гонят в один конец на убой
Украинские подразделения получают приказы провести наступления, к которым они абсолютно не готовы.
Об этом в беседе с медиаэкспертом Сергеем Мамаевым заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Приходит тебе прямо в 5 или 6 утра боевое распоряжение, таких штук пять, восстановить утраченное положение, провести какие-то наступательные действия. А тебя даже не спрашивают, есть ли у тебя люди или нет, подготовился ты к наступлению, создал условия или подходят погодные условия.
И ты им пишешь, что вот действительным докладываю… и расписываешь, что подразделение неукомплектованно, нет логистического обеспечения. Тебе дали там 20 снарядов в сутки на бригаду, условно говоря, и говорят: «Наступай», – вспоминает экс-комбриг.
Он рассказал, как делают пропагандистские сюжеты для ТВ. Журналистов инструктируют, что можно спрашивать, чего нельзя, после чего «все пересматривается, что-то оттуда еще вырезается», а на выходе получается «все у нас классно».
Кроме того, он затронул тему потерь ВСУ.
«Ни одного расследования по потерям личного состава не проводилось. Может быть, где-то они и проводились, но я такого не видел…
И куда мы двигаемся? Что изменилось? Да ничего не изменилось. Реформы происходят? Никакие реформы не происходят. Даже никто их не планирует эти реформы делать, потому что боятся систему развалить, которая сейчас есть. Потому что хуже может быть всегда, лучше, не факт, понимаете», – печалится Козел.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: